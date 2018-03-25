Глава химико-аналитической лаборатории Министерства обороны РФ Игорь Рыбальченко сделал сегодня важное заявление. Эксперт предоставил новую информацию о нервно-паралитическом веществе "Новичок".

Оказалось, что еще в 1998 году российские военные выявили в базе спектральной библиотеки химических соединений Национального бюро стандартов США отравляющее вещество, которое по своим характеристикам очень похоже на газ "Новичок", передает в воскресенье "Россия 1".

Напомним, 4 марта текущего года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери вышеуказанным веществом. Лондон полагает, что в случившемся заметен российский след.