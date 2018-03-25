Власти Украины объяснили, почему не высылают российских дипломатов

Сегодня стало известно, почему Киев не высылает с территории Украины российских дипломатов. Причину подобного решения объяснила сегодня первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

По словам политика, к настоящему моменту все дипломатические отношения между Украиной и РФ сведены к минимуму, вследствие чего острой необходимости в высылке дипломатов не существует. Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь на слова Геращенко, сейчас посла России в Киеве нет, впрочем, как и посла Украины в Москве.

Отмечается, что несколько рядовых дипломатов и ряд консулов все еще остаются в российских посольствах, но это не является критичным.