Западные СМИ пишут, что Россия планирует построить автомобильный мост в КНДР

О планах построить автомобильный мост, который соединит Россию и Северную Корею, написала газета The Washington Post. Американское издание отмечает, что по мосту можно будет перевозить грузы в КНДР напрямую, а не через Китак, как это происходит в настоящее время.

По сведениям издания, на днях проект строительства автомобильной переправы на Дальнем Востоке обсудили министр по вопросам развития Дальнего Востока Александр Галушка и северокорейский вице-премьер Ро Ту Чоль.

США полагает, что если Россия действительно приступит к возведению моста, — это будет прямым нарушением санкций, введенных в отношении КНДР Советом безопасности ООН.

На данный момент Россию и КНДР соединяет железнодорожный мост через реку Туманган, построенный в 1959 году. У Китая и Северной Кореи 23 общих автомобильных пунктов пропуска. Соответственно, большую часть товаров из России приходится переправлять через территорию Китая, а это значительно увеличивает продолжительность транспортировки грузов.

В США отмечают, что проект может иметь символическое значение, так как торговый оборот между двумя странами невелик, и даже снижен после введения санкций ООН.