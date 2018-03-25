ДНР опасается провокаций со стороны ВСУ, силовики могут обстрелять свои позиции

Военные самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) опасаются провокаций со стороны украинских силовиков в Донецкой области. Представители оперативного командования ДНР не исключают, ВСУ готовятся обстреливать свои позиции в Донбассе.

По данным разведки ДНР, 53 отдельной мотопехотной бригадой в районе подконтрольного Киеву села Лебединское готовится очередная провокация с целью вызова ответного огня. "Для чего будет совершен минометный и танковый обстрел позиций подразделений вооруженных ДНР", – говорится в сообщении командования.

В ДНР предположили, что с позиций ВСУ будет нанесен "дружественный" неприцельный обстрел по району села.

Мирное население, проживающее в Лебединском и близлежащих районах ДНР призывают сохранять бдительность и находиться вблизи укрытий, - сообщает ДАН.

Позже стало известно, что сегодня в 07:00 ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки. Снаряд угодил в жилой дом по улице Орджоникидзе. Была ранена женщина, но вскоре она умерла.