В Крыму прокомменировали желание украинского обмудсмена посетить полуостров

Новый уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о желании посетить Крым и неподконтрольную киевским властям территорию Донбасса. Но в Крыму украинского омбусмена не ждут.

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе отметил, что не советовал бы Денисовой возвращаться туда, где ее никто не ждет или ее ждет здесь очень сильное разочарование". Иоффе подчеркнул, что у жителей Крыма все в порядке с памятью, - сообщает РИА Новости.

По его словам, крымчане хорошо помнят, как в украинский период Денисова, находясь на руководящих должностях в республике, была причастна к ряду теневых и преступных схем и была задержана "за злоупотребление служебным положением".

"Людмила Денисова и права человека находятся примерно на таком же расстоянии, как Крым и космические тела", — подчеркнул крымский общественный деятель.