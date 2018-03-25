Каналюк: флот Украины во время присоединения Крыма к РФ «отдал себя в жертву»

Помощник командующего Военно-морских сил (ВМС) Украины, капитан первого ранга Марина Каналюк рассказала, почему отдали флот в 2014 году. Как объяснила Каналюк, украинский флот во время присоединения Крыма к России "отдал себя в жертву", чтобы дать Киеву возможность мобилизовать армию.

По данным представителя украинских ВМС, на тот момент (конец февраля 2014 года) украинские моряки остались без руководства: не было командующего ВМС, начальника Генштаба, министра обороны и верховного главнокомандующего ВСУ (президента), а в Крыму сотрудники СБУ и МВД перешли на сторону России.

"Мы тянули время для того, чтобы дать возможность вышестоящим структурам создать условия для применения ВСУ в такой ситуации", — цитирует Каналюк РБК.

"ВМС, по сути, принесли себя в жертву для того, чтобы дать шанс Украине собрать всю военную мощь, которая только есть, которая была в строю", — пояснила она.