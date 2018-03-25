Семья обнаружила в номере отеля медведя, который покушался на их тосты

Семья, приехавшая в Теннеси на турнир по бейсболу, обнаружила в своем гостиничном номере огромного медведя.

Ким Вастола рассказала, что сотрудники на стойке регистрации предупредили ее о возможных встречах с медведем, но попросили не беспокоиться. Женщина сочла это шуткой и не придала особого значения словам персонала отеля.

Каково же было ее удивление, когда она столкнулась с огромным медведем лицом к лицу. «Я была в шоке. Я просто не могла поверить своим глазам», - поделилась эмоциями женщина.

На видео, которым семья поделилась с WATE 6 On Your Side, можно услышать, как ее сын Ким разговаривает с медведем. Она сказала, что медведь и правда был спокоен и дружелюбен, но все равно между животным и людьми был барьер.

Медведь, которого все звали Робертом спокойно обошел территорию в поисках еды и ушел из номера с пакетом французских тостов.