Украинский президент Петр Порошенко считает, что "разоблачение" бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко окажется на страницах учебников для спецслужб.

Песков: "Савченко – это глубоко внутреннее дело Украины"

По данным президента Украины, в течение двух последних месяцев Службы безопасности Украины (СБУ) провела две масштабные операции, которые достойны страниц в учебниках для будущих сотрудников спецслужб.

Как рассказал Порошенко, "сначала была блестяще разоблачена и легально задокументирована связь "лагеря протеста" под Верховной радой с малороссийской политической эмиграцией в РФ, которая сидит под колпаком ФСБ РФ". Получены убедительные доказательства и перекрыт финансовый канал между Днепром и Москва-рекой, которой они переправляли эти 30 серебренников", — заявил Порошенко.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее назвал "полной чушью" сообщения о том, что Москва якобы завербовала украинского депутата, бывшую военнослужащую Надежду Савченко, когда она в России сидела в тюрьме.