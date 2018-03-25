СМИ: 20 стран ЕС готовятся выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля

Болгария, Германия, Дания, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Франция, Чехия, Эстония и еще несколько стран Европейского союза, всего двадцать, собираются выслать российских дипломатических работников.

СМИ узнали о планах Трампа выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля The Times со ссылкой на свои источники. По сведениям издания, "беспрецедентный раунд выдворений" начнется в понедельник, 26 марта.

Лидеры стран Евросоюза в субботу, 24 марта, провели переговоры в Брюсселе и приняли решение отозвать на четыре недели посла ЕС в России Маркуса Эдерера. Европейские лидеры согласовали общее заявление по делу Скрипаля в Солсбери, в котором выражается согласие с оценкой британских властей о "весьма вероятной" ответственности Москвы и отсутствии "иного правдоподобного объяснения".

Президент США Дональд Трамп, как сообщило агентство Bloomberg, также готов выслать российских дипломатов из США из-за "дела Скрипаля".