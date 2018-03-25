СМИ: 20 стран ЕС готовятся выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля
25 марта 2018, 07:12 [ «Аргументы Недели» ]
Болгария, Германия, Дания, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Франция, Чехия, Эстония и еще несколько стран Европейского союза, всего двадцать, собираются выслать российских дипломатических работников.
О планах 20 европейских стран выслать российских дипломатов из-за дела бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля пишет британская газета The Times со ссылкой на свои источники. По сведениям издания, "беспрецедентный раунд выдворений" начнется в понедельник, 26 марта.
Лидеры стран Евросоюза в субботу, 24 марта, провели переговоры в Брюсселе и приняли решение отозвать на четыре недели посла ЕС в России Маркуса Эдерера. Европейские лидеры согласовали общее заявление по делу Скрипаля в Солсбери, в котором выражается согласие с оценкой британских властей о "весьма вероятной" ответственности Москвы и отсутствии "иного правдоподобного объяснения".
Президент США Дональд Трамп, как сообщило агентство Bloomberg, также готов выслать российских дипломатов из США из-за "дела Скрипаля".
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