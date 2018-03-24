В эфире китайского телевидения теперь особо не пошутишь

Власти Китая запретили шутить и смеяться над пародиями, сделанными на художественные произведения. Законопроект затронул блогеров и телеканалы. Это может отрицательно сказываться на авторитете лидера Си Цзиньпина.

Это также ставит под сомнение устоявшиеся социалистические устои. Отмечается, что произведения не должны произвольно редактироваться, обрезаться, сопровождаться титрами, это же относится к радийным и телевизионным программам.

Нарушители будут увольняться или блокироваться. Решение принято после передачи рекламным подразделениям функции контроля над новостными ресурсами.