Time разместил на обложке Владимира Путина в короне
24 марта 2018, 19:47 [ «Аргументы Недели» ]
Еженедельник европейской версии журнала Time разместил на своей обложке президента России Владимира Путина, на ней глава государства в короне поправляет свой галстук. Изображение размещено на сайте издания.
Рядом надпись - "восходящий царь". Основной статьей этого выпуска станет статья российского писателя и журналиста Михаила Зыгаря "Как Владимир Путин планирует остаться на вершине". Выпуск поступит в продажу 2 апреля.
У журнала есть четыре версии: американская, версия для Европы, Ближнего Востока и Африки, а также для азиатского и Тихоокеанского регионов. Российский президент появится на обложке всех изданий, кроме американского. В США версия журнала получит другую обложку с надписью «Довольно». Речь идёт о новом поколении юных американцев, которые собираются как-то решать проблему стрельбы в школах, пока взрослые не могут ничего с этим сделать.
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