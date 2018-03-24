В Трампе подозревают живодёра

Международное правозащитно-экологическое движение Avaaz бьёт тревогу. По их данным, американский президент намерен «позволить кровожадным американским охотникам убивать слонов в Африке и привозить домой их головы в качестве трофеев».

«Он уже пытался сделать это ранее, но отправил план на дополнительное рассмотрение после значительного давления, оказанного общественностью, включая петицию Авааз с 2 миллионами голосов. И сейчас, спустя несколько месяцев, он пытается реализовать этот план тайком от нас», – говорится в заявлении движения.

В ноябре прошлого года служба США по рыбным и животным ресурсам отменила запрет на ввоз трофеев из Африки (запрет был введён Обамой в 2014 году), однако Трамп приостановил это решение. «Трамп сам назвал эту политику “шоу ужасов”. Но сейчас, когда разговоры об этом утихли, а внимание переключилось на другие темы, он позволяет убийцам слонов, одним из которых является его сын, печально известный за то, что застрелил и искалечил слона, привозить домой части их тел в качестве сувениров, несмотря на то, что браконьеры слоновой кости угрожают истреблением этих замечательных существ. Представители администрации Трампа заявляют, что каждый случай для снятия запрета на импорт трофеев будет рассматриваться индивидуально», – утверждают в Avaaz.