В Верховной раде назвали условия вступления Украины в НАТО
24 марта 2018, 09:04 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Верховной рады Виктор Чумак назвал условия, при которых Украина в ближайшие 10 лет вступит в НАТО. По мнению Чумака, Украина станет членом альянса, если в украинские власти обеспечат стабильность, верховенство права и демократию.
"Демократия — это значит надлежащее управление. Это не клептократическая олигархия, а именно демократическая республика, когда принимаются прозрачные решения", — подчеркнул нардеп.
Чумак считает, что главными вопросами сотрудничества Украины и НАТО является не военная совместимость, а стандарты "антикоррупционной политики" и экономики, - сообщает РБК со ссылкой на интервью депутата украинского парламента в эфире телеканала NEWSONE.
Несколько дней назад украинский президент Петр Порошенко сообщил, что Украина стремится до конца 2019 года получить план действий по членству в НАТО и в ближайшие 10 лет присоединиться к Североатлантическому альянсу.
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