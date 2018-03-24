В Верховной раде назвали условия вступления Украины в НАТО

Депутат Верховной рады Виктор Чумак назвал условия, при которых Украина в ближайшие 10 лет вступит в НАТО. По мнению Чумака, Украина станет членом альянса, если в украинские власти обеспечат стабильность, верховенство права и демократию. Порошенко рассказал, как Украина рвется в НАТО

"Демократия — это значит надлежащее управление. Это не клептократическая олигархия, а именно демократическая республика, когда принимаются прозрачные решения", — подчеркнул нардеп.

Чумак считает, что главными вопросами сотрудничества Украины и НАТО является не военная совместимость, а стандарты "антикоррупционной политики" и экономики, - сообщает РБК со ссылкой на интервью депутата украинского парламента в эфире телеканала NEWSONE.

Несколько дней назад украинский президент Петр Порошенко сообщил, что Украина стремится до конца 2019 года получить план действий по членству в НАТО и в ближайшие 10 лет присоединиться к Североатлантическому альянсу.