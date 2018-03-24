Виталий Кличко может пойти в президенты Украины
24 марта 2018, 08:49 [ «Аргументы Недели» ]
Мэр Киева, в прошлом спортсмен, Виталий Кличко размышляет об участии в выборах президента Украины.
На Украине выборы президента состоятся в 2019 году. Пост главы Киевской городской государственной администрации Кличко занимает с июня 2014 года.
Украинские СМИ сообщили о президентских амбициях киевского градоначальника. "Я думаю. Но я бы хотел довести до конца всё, что обещал", — сказал Кличко. Он отметил, что не хочет разочаровывать киевлян и ставить свои политические амбиции выше интересов жителей украинской столицы, - передает RT. "У меня в жизни есть принцип: я должен держать слово и выполнять его до конца", — пояснил Кличко.
Депутат Верховной рады Надежда Савченко ранее заявляла о планах по выдвижению своей кандидатуры на пост президента Украины в 2019 году. Но вчера Шевченковский суд Киева арестовал Надежду Савченко по обвинению в подготовке теракта в Верховной раде. Ей грозит серьезное наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.
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