Виталий Кличко может пойти в президенты Украины

Мэр Киева, в прошлом спортсмен, Виталий Кличко размышляет об участии в выборах президента Украины.

На Украине выборы президента состоятся в 2019 году. Пост главы Киевской городской государственной администрации Кличко занимает с июня 2014 года. Суд арестовал Надежду Савченко

Украинские СМИ сообщили о президентских амбициях киевского градоначальника. "Я думаю. Но я бы хотел довести до конца всё, что обещал", — сказал Кличко. Он отметил, что не хочет разочаровывать киевлян и ставить свои политические амбиции выше интересов жителей украинской столицы, - передает RT. "У меня в жизни есть принцип: я должен держать слово и выполнять его до конца", — пояснил Кличко.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко ранее заявляла о планах по выдвижению своей кандидатуры на пост президента Украины в 2019 году. Но вчера Шевченковский суд Киева арестовал Надежду Савченко по обвинению в подготовке теракта в Верховной раде. Ей грозит серьезное наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.