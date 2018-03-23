Стало известно, сколько украинских военнослужащих погибло в Донбассе с 2014 года

Первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко сообщила, что в Донбассе в ходе боевых действий за четыре года погибли 2 тысячи 383 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Общее число жертв боевых действий в Донбассе — более 10 тыс. человек, заявила Геращенко во время встречи с делегацией из Латвии.

Ранее главный военный прокурор Украины назвал число небоевых потерь ВСУ в Донбассе. Он назвал две основные причины того, что ВСУ несут потери вне боевой обстановки. По словам Анатолия Матиоса, это нарушение украинскими военными устава и халатное отношение к службе.