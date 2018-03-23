Последствия новой атаки украинской армии против ДНР попали на видео

Пресс-служба Вооруженных сил Донецкой народной республики опубликовала видео, на котором запечатлены последствия нового обстрела украинской армией села Саханка. Ролик, снятый ополченцами, доступен на YouTube.

Как сообщил автор репортажа, киевские силовики открыли огонь по населенному пункту из минометов и зенитных установок утром в четверг, когда дети направлялись в школу. В результате атаки пострадали два дома. Хозяйка одного из них продемонстрировала оператору поврежденные стены и входную дверь.

Ранее СМИ процитировали заявление российского военного эксперта Виктора Литовкина, который предрек, что результатом вторжения украинских частей в Донбасс может стать их отступление до Днепра.