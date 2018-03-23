Захватчик заложников на юге Франции признался в приверженности ИГ*
23 марта 2018, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]
Человек, который захватил сегодня заложников в одном из супермаркетов на юге Франции, сделал важное заявление. По словам вооруженного мужчины, он является приверженцем террористической группировки.
Согласно последней информации прокуратуры, преступник сообщил о верности принципам организации "Исламское государство", деятельность которой запрещена в России, передает в пятницу, 23 марта, телеканал BFMTV.
Ранее стало известно о том, что захват заложников в магазине Super U в коммуне Треб департамента Од произошел около 13.15 по московскому времени. В настоящий момент район оцеплен сотрудниками полиции, которые приступили к проведению спецоперации.
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