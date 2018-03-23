Вооруженный человек захватил заложников в одном из супермаркетов Франции
23 марта 2018, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]
Во французском департаменте Од в пятницу произошел инцидент. Согласно последней информации источников, неизвестный злоумышленник сегодня захватил в одном из супермаркетов заложников.
Известно, что мужчина, который не позволяет посетителям магазина выйти из помещения, имеет при себе оружие, передает днем 23 марта РИА "Новости".
Местные власти подчеркивают, что в настоящий момент сотрудники полиции коммуны Треб проводят спецоперацию в районе супермаркета Super U. Сейчас весь район оцеплен сотрудниками правоохранительных органов. Информации о пострадавших в ходе случившегося пока нет.
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