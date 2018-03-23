Трое фигурантов дела Алекса Лесли и Насти Рыбки получили условные сроки

Трое участников и предполагаемых соорганизаторов секс-тренинга Алекса Лесли и Насти Рыбки отделались условными сроками, штрафами и депортацией из Таиланда.

Адвокат обвиняемых Саттхапхон Сийоха порекомендовал своим подзащитным признать вину. Они последовали совету адвоката. После этого суд Паттайи в течение часа принял решение. Граждане РФ Диана Симук и Денис Козлов получили шесть месяцев и три месяца соответственно условного заключения с отсрочкой на два года. Гражданин Белоруссии Игорь Кучерявенко тоже получил три месяца. Разница в сроках заключения объясняется тем, что виза Дианы Симук была просрочена еще до момента ее ареста, так что она получила наказание по двум статьям закона.

Кроме того, все трое должны будут выплатить штрафы от 100 до 150 долларов, после чего их ждет депортация в страны гражданства, сообщает РИА Новости.

В феврале в одной из гостиниц города Паттайя, Таиланд, во время проведения секс-тренинга были арестованы десять граждан России и Белоруссии, в том числе скандально известные Алекс Лесли и Настя Рыбка. Их обвиняют в незаконной предпринимательской и трудовой деятельности.