Савченко заявила, что СИЗО на Украине хуже, чем в России

Депутат парламента Украины Надежда Савченко, которая была в четверг, 22 марта, была задержана по подозрению теракта в Верховной раде, сделала важное заявление насчет СИЗО на Украине и России.

По словам политика и бывшей летчицы, украинские следственные изоляторы значительно хуже российских. Как отмечает РИА "Новости", ссылаясь на слова Савченко, в камере на родине у нее нет ни одного места, где "не нарушается человеческое достоинство".

Депутат подчеркнула, что камеры стоят на таких позициях, что она не имеет возможности даже спокойно раздеться или сходить в туалет, чтобы не стать объектом съемки.

Напомним, что сегодня Шевченковский районный суд Киева должен избрать для Надежды Савченко меру пресечения.