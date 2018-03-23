Савченко заявила, что СИЗО на Украине хуже, чем в России
23 марта 2018, 12:26 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат парламента Украины Надежда Савченко, которая была в четверг, 22 марта, была задержана по подозрению теракта в Верховной раде, сделала важное заявление насчет СИЗО на Украине и России.
По словам политика и бывшей летчицы, украинские следственные изоляторы значительно хуже российских. Как отмечает РИА "Новости", ссылаясь на слова Савченко, в камере на родине у нее нет ни одного места, где "не нарушается человеческое достоинство".
Депутат подчеркнула, что камеры стоят на таких позициях, что она не имеет возможности даже спокойно раздеться или сходить в туалет, чтобы не стать объектом съемки.
Напомним, что сегодня Шевченковский районный суд Киева должен избрать для Надежды Савченко меру пресечения.
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