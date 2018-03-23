В видеоинтервью "Аргументам недели" на канале Youtube экс-руководитель РКК "Энергия" Виталий Лопота прогнозирует, что расчётный срок входа станции в атмосферу - 28 марта. Потом земное притяжение сделает своё чёрное дело и с учётом того, что станция летит со скоростью 8 км/с ожидать её падения можно в период с 28 марта по 10 апреля.



По словам Лопоты, точный вес "Небесного дворца" составляет 8 тонн 506 кг 700 гр, она 10,5 метра в длину, по размаху солнечных батарей составляет 17,2 метра. Наклон орбиты станции составляет 42 градуса. Разброс осколков будет в районе 150 - 200 км.



Городу Сочи, находящемуся на 43,3 градусах и Владивостоку достанутся осколки. Основная опасность угрожает южным странам. По экспертному мнению Виталия Лопоты, в процессе падения орбитальная станция будет постепенно рассыпаться, элементы на кронштейнах отпадут. Частично станция сгорит в слоях атмосферы, но до 45% массы конструкции достигнут Земли - а это 3,5 - 4 тонны.



Напомним, что китайская орбитальная станция "Тяньгун-1" была запущена 29 сентября 2011 года, на ней осуществлялась отработка различных технологий и космическая съёмка.



Подробности падения орбитальной станции смотрите в видеоинтервью Виталия Лопоты на канале Youtube.



