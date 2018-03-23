Крит покрыла оранжевая африканская пыль, люди не могут выйти на улицу
23 марта 2018, 08:29 [ «Аргументы Недели» ]
На греческом острове Крит зафиксировано поразительное природное явление. Согласно последней информации, улицы внезапно покрыла африканская пыль, которая окрасила все вокруг в ярко-оранжевый цвет.
Фотографии этого уникального природного явления уже заполнили социальные сети. Пользователи интернета подписывают свои сники хэштегом #nofilter, что означает "без фильтра", передает портал "Экономика сегодня".
Уточняется, что видимость на Крите в настоящий момент составляет несколько сотен метров. Местные жители могут выйти на улицу лишь в масках и влажных платках, а некоторые и вовсе используют противогазы. Отмечается, что многие испытывают сложности с дыханием.
Представитель Лаборатории экологических и химических процессов в университете Крита Мария Канакиду отметила, что ученые устанавливают причину появления пыли, а также изучают ее состав.
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