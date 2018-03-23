Крит покрыла оранжевая африканская пыль, люди не могут выйти на улицу

На греческом острове Крит зафиксировано поразительное природное явление. Согласно последней информации, улицы внезапно покрыла африканская пыль, которая окрасила все вокруг в ярко-оранжевый цвет.

Фотографии этого уникального природного явления уже заполнили социальные сети. Пользователи интернета подписывают свои сники хэштегом #nofilter, что означает "без фильтра", передает портал "Экономика сегодня".

Уточняется, что видимость на Крите в настоящий момент составляет несколько сотен метров. Местные жители могут выйти на улицу лишь в масках и влажных платках, а некоторые и вовсе используют противогазы. Отмечается, что многие испытывают сложности с дыханием.

Представитель Лаборатории экологических и химических процессов в университете Крита Мария Канакиду отметила, что ученые устанавливают причину появления пыли, а также изучают ее состав.