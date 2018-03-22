Эксперт спрогнозировал отступление ВСУ до Днепра в случае их атаки на Донбасс

Последние действия украинского руководства свидетельствуют о скором возобновлении полномасштабных боевых действий на востоке страны, заявил российский военный эксперт Виктор Литовкин. По его мнению, итогом операции киевских силовиков может стать их отступление до Днепра.

На прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко сформировал штаб Объединенных сил в Донбассе. Эксперт Виктор Литовкин заявил в интервью РИА ФАН, что создание данной структуры является элементом подготовки атаки на Донецкую и Луганскую народные республики.

Согласно точке зрения Литовкина, текущее состояние Вооруженных сил Украины не позволяет властям страны надеяться на успех возможной кампании. Собеседник издания отметил, что, несмотря на все усилия иностранных инструкторов, работающих с личным составом ВСУ, уровень их боевой подготовки остается крайне низким.

Виктор Литовкин предрек, что в случае начала вторжения в ДНР и ЛНР украинская армия понесет большие потери и откатится до границ республик или Днепра. Эксперт не уточнил, что он имеет в виду – реку или одноименный город.