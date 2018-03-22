Появилась новая информация о терроризирующих жителей ДНР украинских снайперах

Замглавы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин обнародовал новую информацию об украинских снайперах, занимающихся отстрелом жителей самопровозглашенного государства. Видео выступления Басурина опубликовано на YouTube.

Как рассказал спикер армии республики, ополченцы обнаружили место, где готовят снайперов. Занятия проходят на базе одного из учебных центров Вооруженных сил Украины в Черниговской области. Военные тренируются под руководством иностранных инструкторов.

Итоговая аттестация выпускников осуществляется в боевых условиях в зоне конфликта на востоке страны. В качестве живых мишеней на экзаменах выступают жители Донецкой народной республики. Эдуард Басурин назвал такой подход к обучению циничным.

Ранее сообщалось, что в Донбассе вспыхнула снайперская война. Очевидцы свидетельствуют о том, что украинская сторона хорошо оснащена – в частности, у киевских силовиков имеются тепловизионные прицелы. Несмотря на это, пока военные ВСУ терпят поражение – за последнее время стало известно о гибели нескольких украинских снайперов от пуль ополченцев.