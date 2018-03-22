В Канаде спасли морского льва от пластиковой удавки
22 марта 2018, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]
Канадские сотрудники центра спасения диких животных сняли пластиковую удавку с шеи самки морского льва. О попавшем в беду животном сообщили местные жители.
На побережье острова Ванкувер в Канаде местные жители увидели самку морского льва с веревкой на шее. Они сообщили об этом в центр спасения диких животных.
Прибывшие спасатели нашли животное с толстой пластиковой нитью, до крови впившейся в шею. Зверя успокоили дротиком с транквилизатором, после чего удалось снять удавку с шеи млекопитающего. Освобожденное животное отпустили обратно в водоем.
Специалисты давно уже бьют тревогу, говоря о проблеме загрязнения водоемов. Мелкие части пластика проглатывают рыбы, которые потом попадают к нам на стол, в крупном пластиковом мусоре запутываются морские млекопитающие. Ветеринары призывают бережнее относиться к природе и не загрязнять свою планету, пишет Lenta.ru.
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