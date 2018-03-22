Сергей Скрипаль мог отравиться веществом, которым сам и торговал

Не стихает скандал вокруг отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Более 280 английских шерлоков холмсов пытаются распутать это дело в городке Солсбери. Но, по оценке экспертов, расследование грозит затянуться на недели и даже месяцы.



Ветеран российских спецслужб полковник в отставке Геннадий Скворцов не исключает версии, что Скрипаль мог отравиться веществом, которым сам нелегально и торговал. "Ведь Скрипаль и Миллер неслучайно жили в Солсбери, совсем рядом с секретной базой, где производились боевые отравляющие вещества. На месте английских следователей я бы проверил их контакты с сотрудниками секретной лаборатории", - говорит Скворцов.



Полковник Скворцов рассказал, что Скрипаль и в Англии владел собственным бизнесом. Его фирма «Юниэкспл» занималась рискованной работой: разминированием и «очисткой местности от взрывоопасных предметов». Она действовала вплоть до 2016 года. Потом перебежчик потерял этот источник дохода. И видимо, решил заняться ещё более доходным, но гораздо более опасным делом – незаконной торговлей отравляющими веществами. В числе клиентов вполне могли быть сирийские террористы.



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