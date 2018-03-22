Живущий в Лондоне беглый российский предприниматель Сергей Капчук подозревает, что британские спецслужбы готовят против него провокацию. В страхе бизнесмен покинул Англию.

Спустя короткое время после отравления Сергея Скрипаля и странной смерти Николая Глушкова личностью Сергея Капчука внезапно заинтересовались журналисты многих западных СМИ. Пытаясь договориться с ним об интервью, журналисты прямо заявили Сергею – ты следующая жертва России.

Капчук сперва нанял телохранителей. Однако, проанализировав ситуацию, он понял, что для России его фигура не представляет интереса. Зато для западных спецслужб – очень даже представляет, и его пытаются втянуть в хорошо срежиссированную кампанию по демонизации образа Путина. Осознав это, Капчук покинул Англию и обратился к российским СМИ. Интервью с Сергеем Капчуком опубликовала «КП».