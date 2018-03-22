Комитет Верховной Рады согласился на арест Савченко

Регламентный комитет Верховной Рады Украины поддержал представления генпрокурора Юрия Луценко в отношении народного депутата Рады Надежды Савченко. Савченко рассказала о перепуганных глазах Порошенко

В ходе заседания регламентный комитет поддержал представления генерального прокурора Украины о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Надежды Савченко. Комитет также дал согласие на снятие депутатской неприкосновенности с народной избранницы, передает RT.

Члены комитета посчитали такое решение законным и обоснованным. По их мнению, Савченко может начать скрываться от правосудия и продолжить совершать преступления. Свое решение комитет в ближайшее время направит на рассмотрение Рады, депутатом которой пока еще является Надежда Савченко.