В бундестаге подняли вопрос о статусе неграждан в Латвии и Эстонии

В Германии депутаты бундестага попросили правительство страны отчитаться перед парламентом о политике государства по отношению к Латвии и Эстонии. Инициаторы обращения - депутаты от партии «Левые» заметили, что в прибалтийских странах ущемляются права так называемых неграждан.

Как отмечают активисты, добивающиеся урегулирования статуса лиц без гражданства в Латвии и Эстонии, власти этих стран спустя более чем 25 лет после провозглашения независимости не могут урегулировать эту внутреннюю проблему, - передает RT.

Немецкие депутаты считают, что людей-неграждан власти Латвии и Эстонии ограничивают в правах и отказывают им в паспорте гражданина.

Парламентарии подняли вопрос, как немецкие власти оценивают действующую сейчас процедуру получения гражданства в Риге и Таллине. Еще один вопрос депутатов бундестага: как федеральное правительство Германии отреагировало на отказ властей Латвии и Эстонии предоставлять гражданство некоторым группам населения, проживающим на их территории, в 1990 году.

Правительству Ангелы Меркель предстоит ответить, с какими трудностями сталкиваются более 220 тысяч неграждан в Латвии и около 80 тысяч людей без гражданства в Эстонии и как федеральное правительство оценивает защиту прав языковых и этнических меньшинств со стороны властей этих государств.

Депутаты бундестага подчеркнули, что Латвия и Эстония — члены ряда международных организаций.