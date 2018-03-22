Савченко рассказала о перепуганных глазах Порошенко

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко рассказала про перепуганные глаза украинского президента Петра Порошенко в момент их встречи и рукопожатия. В Сети обсуждают странное видео, как Савченко "взрывает" Раду

В своем очередном выступлении Савченко рассказала, что украинские власти боялись ее возвращения. «Я понимала, как сильно меня хотят там видеть, желательно мертвой. Порошенко испугался, как только увидел меня, как только я пожала ему руку. Я такие испуганные глаза, как у него, видела только зале Рады, когда кто-то пустил слух, что у меня есть гранаты», - заявила депутат.

Ранее Савченко язвительно потроллила депутатов Рады видеороликом, изобразив «бабах» в зале украинского парламента, передает RT.