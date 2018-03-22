Сенатор высказался о Лондоне, призвавшем ЕС выслать российских дипломатов

Сенатор Владимир Джабаров высказался о Великобритании, призвавшей союзников в Европе к высылке российских дипломатов. По мнению политика, вряд ли кто-либо последует примеру Соединенного Королевства. Лондон намерен убедить союзников в Европе выслать российских дипломатов

Джабаров считает, что Континентальной Европе ухудшение отношений с Россией нанесет вред, сообщает издание "Экономика сегодня". Британские власти призывают своих союзников в Европе выслать российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери.

Сенатор Владимир Джабаров подчеркнул, что провокация с отравлением Скрипаля набирает обороты. Главным призывом становится бойкот ЧМ-2018 по футболу в России. Политик напомнил, как в 1980 году в ответ на ввод войск СССР в Афганистан Соединенные Штаты пропустили Олимпийские игры в Москве. По его мнению, на Западе пытаются возродить давно забытую идею, передает RT. По словам Джабарова, именно британским спецслужбам и полицейским следует разобраться с гибелью российских граждан.