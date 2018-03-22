Пилот завел заглохший двигатель в нескольких метрах от земли, видео

Американский пилот опубликовал видео, где во время выполнения фигур высшего пилотажа у его биплана заглох двигатель и самолет начал падать.

Пилот Чад Барбер совершал полет над Корал Спрингс во Флориде. Во время выполнения фигур высшего пилотажа у его биплана внезапно заглох двигатель и пропеллер перестал крутиться. Самолет начал стремительно терять высоту.

Опытный пилот, Чад сумел сохранить самообладание и направил самолет к дороге, на которую он смог бы приземлиться. Одновременно он продолжал попытки завести двигатель. Пропеллер удалось привести в движение всего в нескольких метрах от земли. Эту победу пилот ознаменовал радостным возгласом и продолжил свой полет, передает РИА Новости.

«Я сперва не поверил в это. Я раньше слышал, как «захлебывается» двигатель, но заглох в воздухе он у меня впервые. Несмотря на многие годы полетов, к такой неожиданности нельзя подготовиться. Надеюсь, это больше никогда не случится со мной или с кем-то еще», - прокомментировал пилот Чад Барбер эту ситуацию.