В Сирии приближается к кульминации крупнейшая наступательная операция по освобождению Восточной Гуты в пригородах Дамаска – обширного анклава, который более 5 лет находился под контролем террористических бандформирований. Такая перспектива не нравится хозяевам и покровителям бандитов из США, Британии и прочих «друзей Сирии».



Оборона была взломана именно там, где это было проще всего. Вместо того чтобы биться головой о городские укрепления, ударили в слабо урбанизированной местности, связав противника боем на остальных направлениях. А дальше, как только рухнула основная линия обороны, дело пошло куда легче – оборонительных полос в глубине позиций боевиков не было.



У американцев были иные планы. Им было нужно, чтобы «гутская заноза» и далее торчала у Москвы и Дамаска в неудобном месте. Сразу же начались привычные вопли про десятки и сотни погибших, крики про постоянно уничтожаемые «последние госпитали». Просто поразительная концентрация учебных и лечебных заведений в городах и сёлах Гуты – выше, даже чем в Алеппо. И уж куда выше, чем в отсталых центрах науки и образования России и Европы. Правда, где всё это там прячется, – неизвестно, и почему на поверку вместо госпиталей разбомблёнными оказываются склады с боеприпасами, а вместо врачей и спасателей – одни бородатые террористы с автоматами.



Сейчас боевики по приказу хозяев пытаются разыграть и «химическую карту», устроив провокацию с какой-нибудь примитивной дрянью типа хлора и обвинив армию Сирии в применении зарина. Правда, наша разведка вскрывает эти планы вовремя – огневые и специальные средства уже трижды пресекали такие попытки. Усиленно нагнетаются слухи, что Запад пытается организовать это ради нанесения масштабных ракетно-бомбовых ударов по Дамаску. Об этом заявляют и в Министерстве обороны РФ.



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