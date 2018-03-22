Американская подлодка Hartford застряла во льдах Арктики
22 марта 2018, 09:12 [ «Аргументы Недели» ]
Подводная лодка Hartford военно-морских сил США застряла в Арктике. Американские ВМС проводили учения, отрабатывая нанесение ударов по России. Две американские подводные лодки Hartford и Connecticut, как планировалось, должны были всплыть и нанести условный удар по противнику.
Но субмарина Hartford, как Connecticut, гордость ВМС Соединенных Шатов, и застряла между Аляской и Россией, - сообщает kp.ru.
Американские военные не учли особенности Арктики. Арктические льды оказались «не по зубам» американским субмаринам. Обе подлодки оснащены «стелс-технологиями», вооружены крылатыми ракетами.
«Эти учения проводятся для оценки своей оперативной готовности в Арктике, расширения опыта в регионе, улучшения понимания арктической среды и дальнейшего развития отношений с другими службами, союзниками и организациями-партнерами», - говорится на странице журнала ВМС США в Facebook.
Недавно на вооружение ВМС США поступила новая многоцелевая атомная подводная лодка USS Colorado класса Virginia.
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