Американская подлодка Hartford застряла во льдах Арктики

Подводная лодка Hartford военно-морских сил США застряла в Арктике. Американские ВМС проводили учения, отрабатывая нанесение ударов по России. Две американские подводные лодки Hartford и Connecticut, как планировалось, должны были всплыть и нанести условный удар по противнику. В США на вооружение приняли новую атомную подлодку класса Virginia

Но субмарина Hartford, как Connecticut, гордость ВМС Соединенных Шатов, и застряла между Аляской и Россией, - сообщает kp.ru.

Американские военные не учли особенности Арктики. Арктические льды оказались «не по зубам» американским субмаринам. Обе подлодки оснащены «стелс-технологиями», вооружены крылатыми ракетами.

«Эти учения проводятся для оценки своей оперативной готовности в Арктике, расширения опыта в регионе, улучшения понимания арктической среды и дальнейшего развития отношений с другими службами, союзниками и организациями-партнерами», - говорится на странице журнала ВМС США в Facebook.

Недавно на вооружение ВМС США поступила новая многоцелевая атомная подводная лодка USS Colorado класса Virginia.