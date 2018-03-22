Раскрыты подробности нового боя между ВСУ и правосеками в Донбассе

В Донбассе произошло новое боевое столкновение между Вооруженными силами Украины и запрещенной в России экстремистской группировкой «Правый сектор». Соответствующую информацию в разговоре со СМИ озвучил замглавы оперативного командования Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Видео выступления Басурина на брифинге доступно на YouTube. По его словам, инцидент произошел в минувшее воскресенье в районе поселка Пески. В ходе боя стороны применили гранатометы и крупнокалиберное оружие. В результате было убито двое праворадикалов, еще трое получили ранения. ВСУ потеряли ранеными четверых человек. Что стало причиной конфликта, представитель ДНР не уточнил.

Украинское командование пытается скрыть данное происшествие, так как оно бросает тень на имидж армии, добавил Эдуард Басурин.

Ранее сообщалось, что командующий силовой операцией Киева на востоке Украины Сергей Наев пообещал подготовить ВСУ к захвату территорий, на которых расположены народные республики Донбасса. Как рассказал Наев журналистам, такую задачу перед ним поставил президент Петр Порошенко.