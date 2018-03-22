В сети попало видео, как вертолеты ВКС РФ устроили «убойную карусель» в Сирии
22 марта 2018, 07:29 [ «Аргументы Недели» ]
Вертолеты ВКС России устроили «убойную карусель» в Сирии. В сети попала видеозапись, как российские вертолета наносили мощные ракетные удары по позициям боевиков. На видео запечатлено, как вертолеты летят друг за другом и поочередно выпускают ракеты в сторону позиций противника.
Запечатлен и дым, поднимающийся над пораженными объектами. Но не уточняется, где и когда были сняты кадры «убойной карусели». Не сообщается также о том, какая именно группировка стала целью российской авиации. Видео опубликовано в Twitter.
На базах Хмеймим и Тартус в Сирии остается постоянная группировка российских военных.
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