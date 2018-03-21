В МИД России назвали терактом нападение на Скрипаля и его дочь в Британии
21 марта 2018, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков назвал террористическим актом нападение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском городе Солсбери.
Ермаков на брифинге в МИД сегодня заявил о том, что на двух российских граждан совершено нападение на территории Великобритании. Он призвал предоставить России все данные по поводу этого инцидента. ".. как мы считаем, теракта против россиян в Великобритании", - сказал Ермаков.
В ходе разъяснения реальной ситуации в "деле Скрипалей" российский дипломат высказал мнение, что британские власти могли сами срежиссировать нападение на дочь эск-полковника ГРУ, россиянку Юлию Скрипаль.
Ермаков подчеркнул, что Россия ничего не должна предоставлять Великобритании по делу Скрипаля, но готова к совместному расследованию. "Давайте совместно проводить расследование с полностью открытыми данными, а не приводить какие-то абсолютно непонятные реляции относительно каких-то "Новичков, Старичков", — заявил дипломат.
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