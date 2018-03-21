В ополчении ДНР заявили о начале Третьей мировой войны

Земля охвачена глобальным конфликтом, который пока проходит в форме гибридной войны. Об этом заявили в ополчении Донецкой народной республики.

Командир разведки самопровозглашенного государства Вячеслав Губин в разговоре с корреспондентом «Царьграда» отметил, что разделяет точку зрения, согласно которой Третья мировая уже началась. По словам собеседника телеканала, продолжающееся противостояние республик Донбасса и Киева является частью этой войны.

Кроме того, ополченец высказался о последствиях вероятного вступления Украины в НАТО. Если страна станет членом Североатлантического альянса, ее «пустят в первых рядах против России», предрек ополченец.

Ранее в среду сообщалось, что украинский генерал Сергей Наев, недавно назначенный на должность командующего Объединенных сил, пообещал подготовить армию к захвату неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Наев рассказал представителям СМИ о том, что соответствующее указание ему дал глава государства Петр Порошенко. Также генерал назвал руководителей ДНР и ЛНР террористами.