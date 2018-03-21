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СМИ Британии: Ситуация в Евросоюзе складывается в пользу Кремля

21 марта 2018, 14:38 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ Британии: Ситуация в Евросоюзе складывается в пользу Кремля
kremlin.ru

Британская пресса с грустью комментирует переговоры Терезы Мэй с европейскими политиками по делу Скрипаля. Многие европейские лидеры, которые ещё на прошлой неделе выражали солидарность с Британией, на этой неделе уже дружно поздравили Владимира Путина с переизбранием, утверждает газета The Times. Письмо президенту России отправил даже президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. 

В своём послании Юнкер не упомянул нападение в Солсбери и дипломатический скандал между Кремлем и Британией, утверждает газета. Напротив, он выразил готовность «восстановить совместную общеевропейскую систему безопасности с участием России и пожелал Путину «всяческих успехов в выполнении ответственных обязанностей». Не упомянула Солсбери во время своего разговора с Путиным и Ангела Меркель.

К тому же на последних выборах в Германии и Италии победили так называемые друзья Путина. В правительстве Ангелы Меркель пост министра внутренних дел теперь занимает русофил Хорст Зеехофер  (бывший премьер-министр Баварии). А в Италии к власти пришли две пророссийские партии: «Движение пяти звезд» и «Лига». Лидер «Лиги» Маттео Сальвини в прошлом году даже подписал договор о сотрудничестве с партией «Единая Россия». 

Всё это дало основания газете The Times сделать вывод о том, сейчас у Путина «мало причин бояться готовности ЕС наказать Россию за отравление Сергея и Юлии Скрипаль. Через четыре года после введения европейских санкций из-за Украины, политика ЕС складывается в пользу Кремля».

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