СМИ Британии: Ситуация в Евросоюзе складывается в пользу Кремля

Британская пресса с грустью комментирует переговоры Терезы Мэй с европейскими политиками по делу Скрипаля. Многие европейские лидеры, которые ещё на прошлой неделе выражали солидарность с Британией, на этой неделе уже дружно поздравили Владимира Путина с переизбранием, утверждает газета The Times. Письмо президенту России отправил даже президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

В своём послании Юнкер не упомянул нападение в Солсбери и дипломатический скандал между Кремлем и Британией, утверждает газета. Напротив, он выразил готовность «восстановить совместную общеевропейскую систему безопасности с участием России и пожелал Путину «всяческих успехов в выполнении ответственных обязанностей». Не упомянула Солсбери во время своего разговора с Путиным и Ангела Меркель.

К тому же на последних выборах в Германии и Италии победили так называемые друзья Путина. В правительстве Ангелы Меркель пост министра внутренних дел теперь занимает русофил Хорст Зеехофер (бывший премьер-министр Баварии). А в Италии к власти пришли две пророссийские партии: «Движение пяти звезд» и «Лига». Лидер «Лиги» Маттео Сальвини в прошлом году даже подписал договор о сотрудничестве с партией «Единая Россия».

Всё это дало основания газете The Times сделать вывод о том, сейчас у Путина «мало причин бояться готовности ЕС наказать Россию за отравление Сергея и Юлии Скрипаль. Через четыре года после введения европейских санкций из-за Украины, политика ЕС складывается в пользу Кремля».