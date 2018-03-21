Трамп поздравил Путина, вопреки возражениям своих советников

Телефонный звонок президента США Дональда Трампа, во время которого он поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в России, взволновал многих политиков на Западе. Как стало известно, Трамп пошёл на этот шаг, несмотря на категорические возражения своих советников по нацбезопасности, которые рекомендовали ему не делать этого.

Как утверждает влиятельная американская газета The Washington Post, президент Трамп не прислушался к предупреждениям своих советников по национальной безопасности и поздравил Владимира Путина с переизбранием. Согласно утечкам из Белого дома, чиновники подготовили для Дональда инструкции, в которых прописными буквами крупно было написано: «Не поздравлять!» Но Трамп решил не учитывать эти предложения. Более того, он проигнорировал и предложенные советниками темы для разговора. Они рекомендовали президенту осудить недавнее отравление в Британии бывшего российского шпиона Скрипаля, совершённое, якобы, с помощью мощного нервно-паралитического вещества.

Трамп всё сделал наоборот – после разговора он сообщил журналистам, что передал Путину наилучшие пожелания в связи с его новым шестилетним сроком. «Мы, вероятно, встретимся в не столь отдаленном будущем», – сказал Трамп.