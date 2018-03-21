Маккейн критикует Трампа за поздравление Путина

Американский сенатор Джон Маккейн разразился критикой в адрес президента США Дональда Трампа после того, как тот позвонил Владимиру Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах.

Этим поздравлением, считает Маккейн, Трамп нанес оскорбление каждому гражданину России, которому было отказано в праве голосовать на свободных и справедливых выборах, чтобы определить будущее своей страны, гласит текст, опубликованный на сайте сенатора Джона Маккейна.

Владимир Путин победил на прошедших 18 марта выборах президента России, набрав почти 77% голосов избирателей при явке, превысившей 65%.

По мнению Маккейна, американский президент, который поздравляет диктаторов с победой на фальшивых выборах, не может претендовать на звание лидера свободного мира.

Присутствовавшие на выборах президента России наблюдатели от ШОС согласились с открытостью и прозрачностью их организации. Делегация наблюдателей от стран СНГ также заявила, что выборы президента России прошли свободно, легитимно и конкурентно, передает РИА Новости.