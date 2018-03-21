Американский эксперт предсказал разгром США в кибервойне с Россией

Кибервойны в будущем станут важным компонентом боевых действий, заявил эксперт по информационной безопасности Кевин Мандиа. По его мнению, в случае виртуального конфликта между Соединенными Штатами и Россией победа окажется за Москвой.

В эфире американского канала CNBC на днях было продемонстрировано интервью с Кевином Мандией, главой компании, занимающейся противодействием хакерским атакам. Темой разговора журналистов с экспертом стали кибервойны.









Согласно точке зрения, высказанной Мандией, противостояние в виртуальном пространстве в обозримом будущем станет важной составляющей вооруженных конфликтов. Американский специалист предсказал, что армейское командование будет задействовать компьютерных взломщиков на всех этапах операций: от планирования действий войск до вывода из строя объектов инфраструктуры противника.









Также собеседник телеканала спрогнозировал, что в некоторых случаях, например, при наличии у сторон конфликта опасений по поводу значительных человеческих потерь, кибервойны заменят традиционные. В отличие от последних, виртуальные противостояния не регламентируются никакими «правилами игры», отметил Кевин Мандиа. По его мнению, данное обстоятельство делает Соединенные Штаты уязвимыми для атак со стороны таких стран, как Россия, Китай, Иран и Северная Корея.

Отдельно эксперт остановился на РФ. Мандиа предрек, что в случае кибервойны с ней США ждет разгром, так как средства виртуального поражения, имеющиеся в распоряжении Москвы, превосходят по своей мощи американские.









Из заявлений Кевина Мандии следует, что он считает вероятность начала киберконфликта между двумя странами весьма высокой. У отечественных экспертов другое мнение.

Илья Сачков, руководитель одной из российских компаний, работающих в сфере информационной безопасности, полагает, что виртуальные боевые действия на государственном уровне приведут к катастрофическим последствиям. По словам специалиста, и в Москве, и в Вашингтоне это прекрасно понимают, поэтому вряд ли стороны когда-нибудь решатся применить свое кибероружие, пишет РИА Новости.