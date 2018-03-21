А что Запад?

Удивительное дело. Даже после обнародования результатов выборов президента России, на которых народ выразил всеобщую поддержку Владимиру Путину, в "демократических" странах продолжаются вопли о принуждении российского народа к такому решению. Вплоть до карикатур, на которых избиратель идёт к избирательному участку под угрозой танка. Неужели и после этого в России находятся люди, которые верят в их демократию. В искренность их обвинений России в грехах, которые они же придумывают. Такая реакция на наши выборы, считаю, совершенно однозначно показывает их истинные намерения унизить и подчинить себе Россию.

Для опровержения всех этих вымыслов о принуждении народа голосовать за Путина физическими, химическими, рекламными и психологическими способами приведу всего один факт. Это голосование на этих выборах граждан России, проживающих за рубежом. Уж они-то были защищены от этих мифических воздействий. Но, именно на этих выборах, отмечена максимальная активность зарубежных избирателей.

Для участия в выборах я с супругой приехали в Монреаль. Это 300 км. пути. Прибыли в 12 часов по местному времени. Несмотря на не слишком комфортную погоду (было 10 градусов мороза) на входе в помещение стояла очередь в 50 человек. Заходящих по очереди избирателей встречал председатель избирательной комиссии-Генеральный консул. 6 человек одновременно проводили регистрацию избирателей. Всё происходило чётко и быстро. Но несмотря на это очередь на улице не уменьшалась, а даже увеличивалась. Бывалые избиратели сказали мне, что к вечеру очередь будет ещё больше. Всего в Канаде проголосовало 3,8 тысяч избирателей. Об этом конечно был проинформирован премьер министр Канады. Но он, как и некоторые другие сторонники «европейских ценностей» до сих пор не поздравил Путина с избранием на пост президента России. Можно не восхищаться столь высоким результатом выборов, но просто проигнорировать этот факт, в рамках российских ценностей, называется хамством.

А вот Россия, исходя из своих понятий о ценностях, всегда, несмотря ни на какие обстоятельства, в первых рядах поздравляет с радостными событиями и приносит свои соболезнования в связи с трагедиями, если такие случаются, все страны и народы.

В общем очень странные метаморфозы произошли с понятиями демократии, гуманизма и человеколюбия за последние годы.

Интересно, чем теперь будут руководствоваться сторонники возврата Крыма в состав Украины? Они, конечно, не помнят, что крымчане давно и постоянно ставили вопрос возвращения в состав России. Первый официальный референдум на эту тему состоялся 20 марта 1991 года. Тогда за выход из состава Украины проголосовало 93% жителей из 81% проголосовавших. А в окончательном референдуме за присоединение Крыма к России проголосовало 96,77% жителей при явке 83%.

Интересную позицию высказал мне один канадец. Он, немного знающий историю, сказал, что признаёт принадлежность Крыма к России, но не согласен с самой процедурой проведения референдума. Конечно, процедура защиты результатов референдума с оружием в руках, как это происходит сейчас в Донбассе, для него, видимо, была б более убедительной. Ведь его жизнь и жизнь его близких при этом не стоит на кону их демократии.

Ну а теперь, когда крымчане своим единодушным голосованием за Путина, уже в третий раз подтвердили своё желание оставаться с Россией, как можно говорить о возврате Крыма? Как Собчак или Явлинский могут даже представить себе такую процедуру? Крым-это полуостров, соединённый с Украиной небольшим перешейком. Его теоретически можно вновь отдать Украине, но куда же девать крымчан, которые не желают жить в современной Украине? Тем более, что теперь уже имеется другой «перешеек»-мост, соединяющий его с Россией. Может им всем подобрать другой полуостров? Их в России достаточно. Например Кольский, Ямал или Чукотский. Предлагаю отправить по этим адресам наших либералов для практической подготовки к осуществлению их замыслов.

Очень отрадно, что в выборах приняло большое количество молодёжи. Это означает, что миф о европейских ценностях развеян, что молодёжь, а значит и вся страна, готова отстаивать свои национальные ценности и свою независимость.