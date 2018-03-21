Украинский генерал пообещал подготовить армию к захвату ДНР и ЛНР
21 марта 2018, 09:34 [ «Аргументы Недели» ]
Генерал-лейтенант Сергей Наев, назначенный украинским президентом командующим Объединенных сил, пообещал подготовить армию к захвату территории народных республик Донбасса. Соответствующее заявление военный сделал в разговоре с представителями СМИ.
Наев назвал противостоящие Киеву ДНР и ЛНР террористическими организациями, которые понимают только язык силы. По словам командующего, глава государства Петр Порошенко поставил перед армией задачу подготовиться к «полному освобождению» Донбасса. Сергей Наев заверил, что данная задача будет выполнена, пишет «Русская весна».
Ранее в среду сообщалось, что украинские волонтеры опубликовали снятое в Донбассе видео, на котором, как утверждается, запечатлено «секретное лучевое оружие РФ».
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