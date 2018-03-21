Израиль: в 2007 году 17 тонн бомб были сброшены на ядерный реактор в Сирии

Израиль раскрыл подробности уничтожения сирийского ядерного реактора одиннадцать лет назад. В Моссаде отметили, что в марте 2007 года в провинции Дейр-эз-Зор действительно находился строящийся объект.

Известно, что изначально власти Израиля призывали лидера США Джорджа Буша отдать приказ об уничтожении ядерного реактора, однако тот не пожелал этого делать, передает kp.ru. Тогда дело взяли в свои руки израильские военные.

В заявлении оборонного ведомства еврейского государства уточняется, что операция была осуществлена в ночь на 6 сентября 2007 года примерно в 280 миля от Дамаска. Четыре израильских самолета F-16 сбросили на реактор 17 тонн бомб, устранив атомную угрозу для всего региона.