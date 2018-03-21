Киевские волонтеры опубликовали видео «секретного лучевого оружия РФ» в Донбассе

Украинский фонд «Вернись живым», оказывающий помощь участникам силовой операции Киева в Донбассе, выложил в социальных сетях видео, на котором, как утверждается, запечатлены «неизвестные новейшие комплексы».

В описании к ролику говорится, что данные устройства недавно обнаружила войсковая разведка, пишет «Русская весна». Согласно предположению, высказанному волонтерами, приборы представляют собой «секретное лучевое оружие РФ», которое выводит из строя беспилотники.

Ранее в украинском сегменте интернета появилась информация о том, что в Донбассе началась снайперская война. На данный момент Киев ее проигрывает.