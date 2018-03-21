Жителю США не позволили жениться на несовершеннолетнем ноутбуке

Гражданин США по имени Крис Севьер полюбил свой ноутбук и решил официально стать его мужем. Чистые помыслы мужчины, однако, разбились о суровую реальность – власти не дали согласия на этот брак.

Окружной секретарь, генпрокурор и губернатор штата Юта запретили Севьеру жениться на компьютере. Американец очень расстроился и подал на всех троих в суд, мотивируя это тем, что однополые браки в стране легализованы, а ему не дают возможности связать свою жизнь с обычным ноутбуком, передает портал "Свободная пресса".

По словам генерального прокурора Крис Севьер не собирался всерьез вступать в брак с гаджетом, а лишь пытался добиться отмены регистрации однополых пар. Как уточняет Lenta.ru, власти также отметили, что ноутбук не может стать чьей-либо "женой", так как не является совершеннолетним.