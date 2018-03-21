Пентагон сообщил о решении России стать стратегическим врагом США

Российская Федерация решила стать «стратегическим противником» Соединенных Штатов. С таким заявлением выступил Джеймс Мэттис, возглавляющий американское министерство обороны.

В разговоре с представителями СМИ руководитель Пентагона отметил, что Вашингтон всегда были настроен на диалог с РФ, однако та выбрала путь конфронтации. Подтверждением этого, по словам процитированного «Русской весной» Мэттиса, является инцидент с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, в отравлении которого Запад обвинил Москву.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне подготовили сценарий уничтожения российских комплексов ПВО в Сирии.