Пентагон сообщил о решении России стать стратегическим врагом США
21 марта 2018, 08:29 [ «Аргументы Недели» ]
Российская Федерация решила стать «стратегическим противником» Соединенных Штатов. С таким заявлением выступил Джеймс Мэттис, возглавляющий американское министерство обороны.
В разговоре с представителями СМИ руководитель Пентагона отметил, что Вашингтон всегда были настроен на диалог с РФ, однако та выбрала путь конфронтации. Подтверждением этого, по словам процитированного «Русской весной» Мэттиса, является инцидент с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, в отравлении которого Запад обвинил Москву.
Ранее сообщалось, что в Пентагоне подготовили сценарий уничтожения российских комплексов ПВО в Сирии.
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