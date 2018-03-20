Суд Америки отказал президенту Америки в иммунитете

Американский суд отклонил ходатайство адвокатов американского президента Дональда Трампа об иммунитете президента от судебного преследования по делу о домогательствах.

Адвокаты Трампа требовали от суда отклонить иск Саммер Зервос к Дональду Трампу. Зервос, бывшая участница телешоу Трампа, обвинила его в том, что в 2007 году он трогал ее без разрешения, обнимал и «агрессивно целовал».

Суд не счел доводы защиты Трампа убедительными. В решении суда, напечатанном на 19 страницах, говорится: «Нет никого выше закона. Президент США подчиняется законам за действия, совершенные частным порядком».

В качестве прецедента судья Дженнифер Шектер сослалась на дело «Клинтон против Джонс». В этом деле от 1997 года Верховный суд США подтвердил, что президент не имеет иммунитета по делам такого рода, пишет РИА Новости.

До нынешнего времени ни одно дело о домогательствах Трампа к женщинам не было доведено до суда. Хотя как минимум 19 женщин обвинили нынешнего президента США в приставаниях. Сам Трамп отвергает обвинения в супружеских изменах, однако в последнее время сообщения о выплате им отступных за молчание заметно участились.