Суд Америки отказал президенту Америки в иммунитете
20 марта 2018, 22:50 [ «Аргументы Недели» ]
Американский суд отклонил ходатайство адвокатов американского президента Дональда Трампа об иммунитете президента от судебного преследования по делу о домогательствах.
Адвокаты Трампа требовали от суда отклонить иск Саммер Зервос к Дональду Трампу. Зервос, бывшая участница телешоу Трампа, обвинила его в том, что в 2007 году он трогал ее без разрешения, обнимал и «агрессивно целовал».
Суд не счел доводы защиты Трампа убедительными. В решении суда, напечатанном на 19 страницах, говорится: «Нет никого выше закона. Президент США подчиняется законам за действия, совершенные частным порядком».
В качестве прецедента судья Дженнифер Шектер сослалась на дело «Клинтон против Джонс». В этом деле от 1997 года Верховный суд США подтвердил, что президент не имеет иммунитета по делам такого рода, пишет РИА Новости.
До нынешнего времени ни одно дело о домогательствах Трампа к женщинам не было доведено до суда. Хотя как минимум 19 женщин обвинили нынешнего президента США в приставаниях. Сам Трамп отвергает обвинения в супружеских изменах, однако в последнее время сообщения о выплате им отступных за молчание заметно участились.
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