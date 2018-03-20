Стивена Хокинга похоронят рядом с Ньютоном и Дарвином

Один из величайших умов нашего времени, британский физик-теоретик Стивен Хокинг, будет похоронен в Вестминстерском аббатстве.

Могила Стивена Хокинга расположится рядом с захоронениями двух других великих ученых своего времени – Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина, передает RT.

Стивен Уильям Хокинг, британский физик-теоретик и популяризатор науки, скончался 14 марта 2018 года у себя дома в Кембридже. Ему было 76 лет.

Его научная деятельность в основном была посвящена исследованиям космоса, в особенности – природы черных дыр. Он является автором космологической теории, объединившей представления общей теории относительности и квантовой механики. Хокингу принадлежит множество научных открытий.